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'nde ilk kez görüntülendi

'deki uluslararası öneme sahip lardan 'nde, ender rastlanan su kuşu türlerinden nin görüntüsü kameralara yansıdı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 10:48
Akyatan Gölü'nde ilk kez albino sakarmeke görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ender rastlanan su kuşu türlerinden nin görüntüsü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası öneme sahip 'deki lardan 'nde ilk kez, binlerce sakarmeke arasında, kuşun albino türlerinden biri kameralara takıldı.

Akyatan Gölü'nün, göç yolu üzerinde bulunması, yaşam ortamlarının çeşitliliği ve uygun iklim koşullarının bulunması, alanı, kuş varlığı yönünden zengin ve önemli kılıyor. Bu sebeplerle alan, yıl boyunca 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında, Akyatan Gölü'nde bu yıl, 165 bin 638 kuş tespit edildi.

"KIŞLAMA AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ALAN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Akyatan Gölü'nün kışlama alanı olarak son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle şiddetli soğukların Anadolu'ya egemen olduğu dönemlerde ve Anadolu yaylasındaki göllerin donmasıyla, alandaki kuş varlığı büyük sayılara ulaştı. Korumamız altındaki bu alanda nesli tehlikede olan dikkuyruk ördeğin yanı sıra, elmabaş patka, fiyu, suna ve flamingo, kalabalık gruplar oluşturuyor. nin görüntülendiği bu alanda, sakarmekeler de kışlayan önemli türlerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

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Akyatan Gölü'nde ilk kez albino sakarmeke görüntülendi
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