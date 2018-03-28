Reina mağduru ABD’li teşhise geldi

Ortaköy
'de eğlence merkezi Reina
'da 2017'nin yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan ile saldırıdan kurtulan Amerikalı silah üreticisi William J. Raak müşteki olarak ifade verdi. İstanbul
27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen 51'i tutuklu 57 sanıklı davada 7'nci duruşma yapıldı. Müşteki Mehmet Koçarslan özetle, "Hem biz hem devlet, güvenliği iki katına çıkarmıştık. Ancak yabancı yaralıları ziyaretimde ticari taksilerin aranmadığını öğrendim. Maalesef saldırgan da taksiyle gelmişti. Bir zafiyet varsa devletin içinde gruplanmış örgütlerin bir payı vardır" dedi. 9 arkadaşıyla birlikte Reina'da eğlenirken saldırı olduğunu ve kalçasından vurulduğunu söyleyen Amerikalı Raak ise Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'u ekrana yansıtılan görüntüsünden teşhis etti. Raak, "Silahsız sen bir hiçsin" dedi.