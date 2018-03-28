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mağduru ABD’li teşhise geldi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Reina mağduru ABD’li teşhise geldi
'de eğlence merkezi 'da 2017'nin yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan ile saldırıdan kurtulan Amerikalı silah üreticisi William J. Raak müşteki olarak ifade verdi. 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen 51'i tutuklu 57 sanıklı davada 7'nci duruşma yapıldı. Müşteki Mehmet Koçarslan özetle, "Hem biz hem devlet, güvenliği iki katına çıkarmıştık. Ancak yabancı yaralıları ziyaretimde ticari taksilerin aranmadığını öğrendim. Maalesef saldırgan da taksiyle gelmişti. Bir zafiyet varsa devletin içinde gruplanmış örgütlerin bir payı vardır" dedi. 9 arkadaşıyla birlikte Reina'da eğlenirken saldırı olduğunu ve kalçasından vurulduğunu söyleyen Amerikalı Raak ise Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'u ekrana yansıtılan görüntüsünden teşhis etti. Raak, "Silahsız sen bir hiçsin" dedi.
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Reina mağduru ABD’li teşhise geldi
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