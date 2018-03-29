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'da 5 ton 235 litre ele geçirildi

polisi piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton 235 litre ele geçirdi. Adana'da ele geçen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu ve yaklaşık 35 bin kişinin sinin önüne geçildiği belirtildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 10:07
Adana'da 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi'nde bir adreste imalathanesi olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi. Ayrıca polis imalathanede anason damıtımında kullanılan bir düzenek de ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 300 BİN LİRA

Olayla ilgili Hüseyin K. isimli bir şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Polisin operasyonda ele geçirdiği sahte rakıyı imha etti.

Ele geçen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu ve yaklaşık 35 bin kişinin sinin önüne geçildiği belirtildi.

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Adana'da 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi
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