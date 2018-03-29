Gece kulübünde kavga

Ortaköy
'deki Ricco Club'ta "yan bakma" atışmasından çıkan kavganın ardından çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İddialara göre, Muallim Naci Caddesi'ndeki mekânda dün 04.30 sıralarında yaşanan olayın fitilini içeride "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma ateşledi. Kavganın tarafı olan bir grup mekândan ayrıldığı sırada Alkan Uçarer
kulübün girişine doğru ateş etmeye başladı. Güvenlik görevlileri karşılık verdi. Alkan Uçarer, bodyguard Osman Köksal'ın silahından çıkan mermiyle öldü. Çatışma sırasında 2 kişi de yaralandı. Osman Köksal ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında şarkıcı Hande Yener'in mekânda bulunduğu öğrenildi.