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Gece kulübünde kavga

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Gece kulübünde kavga
'deki Ricco Club'ta "yan bakma" atışmasından çıkan kavganın ardından çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İddialara göre, Muallim Naci Caddesi'ndeki mekânda dün 04.30 sıralarında yaşanan olayın fitilini içeride "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma ateşledi. Kavganın tarafı olan bir grup mekândan ayrıldığı sırada kulübün girişine doğru ateş etmeye başladı. Güvenlik görevlileri karşılık verdi. Alkan Uçarer, bodyguard Osman Köksal'ın silahından çıkan mermiyle öldü. Çatışma sırasında 2 kişi de yaralandı. Osman Köksal ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında şarkıcı Hande Yener'in mekânda bulunduğu öğrenildi.

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Gece kulübünde kavga
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