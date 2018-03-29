Öğrenciler 2 lahmacun istedi, lokanta sahibi 7 tane lahmacun gönderdi

Öğrenciler, henüz bursları yatmadığı için paralarının yetmediğini ileri sürerken, verdikleri siparişin not kısmına, "Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı.Neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz.Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik, ama paramız bu kadarına yetti. (Bursun yatmasına daha çok var) Mümkünse, 2 tane de sizin yollamanızı rica ediyoruz" diye yazdı.

''SİZ BU MEMLEKETİN GELECEĞİSİNİZ''

İddiaya göre, 2 lahmacun fazla isteyen öğrencilere, 7 tane fazladan lahmacun ve üzerine tatlı gönderen lokanta sahibi, gönderdikleri yemeklere bir de not bıraktı. Notta, "Benim oğlan da başka şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlınızı da yiyin, benden. Zihin açar" yazdığı görülürken, olay sosyal medyayı da salladı.

Kadir Yalman adlı Twitter kullanıcısı, verdiği siparişin ekran görüntülerini de yayınlarken, paylaşımın binlerce rt aldığı görüldü.