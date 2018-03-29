Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Öğrenciler 2 lahmacun istedi, lokanta sahibi 7 tane lahmacun gönderdi

Öğrenciler 2 istedi, lokanta sahibi 7 tane lahmacun gönderdi

Bir yemek sitesinden siparişi veren üniversite öğrencileri ve lokanta sahibinin gönderdikleri, gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:34
Öğrenciler 2 lahmacun istedi, lokanta sahibi 7 tane lahmacun gönderdi

Öğrenciler, henüz bursları yatmadığı için paralarının yetmediğini ileri sürerken, verdikleri siparişin not kısmına, "Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı.Neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz.Kişi başı 3 sipariş edecektik, ama paramız bu kadarına yetti. (Bursun yatmasına daha çok var) Mümkünse, 2 tane de sizin yollamanızı rica ediyoruz" diye yazdı.

''SİZ BU MEMLEKETİN GELECEĞİSİNİZ''

İddiaya göre, 2 lahmacun fazla isteyen öğrencilere, 7 tane fazladan lahmacun ve üzerine tatlı gönderen lokanta sahibi, gönderdikleri yemeklere bir de not bıraktı. Notta, "Benim oğlan da başka şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlınızı da yiyin, benden. Zihin açar" yazdığı görülürken, olay yı da salladı.

Kadir Yalman adlı Twitter kullanıcısı, verdiği siparişin ekran görüntülerini de yayınlarken, paylaşımın binlerce rt aldığı görüldü.

Dünyada ilk kez bir sincaba protez “kol” takılacak
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler 2 lahmacun istedi, lokanta sahibi 7 tane lahmacun gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN