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sonuçları burada! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama

çekiliş sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı belli oldu. İdaresi tarafından gerçekleştirilen 876. hafta Şans Topu sonuçları konusunda vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen büyük ikramiye ise Şans Topu'nda devretti! 5+1 bilen çıkmayınca 818.221,19 TL'ik ikramiye devretti! Şans Topu bilet sorgulama sistemi üzerinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:26
Şans Topu sonuçları burada! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Büyük bir merak ve ilgiyle takip edilen sonuçları belli oldu! 28 Mart Şans Topu sonuçları sonunda büyük ikramiye olan 818.221,19 TL önümüzdeki hafta yapılacak Şans Topu çekilişine devretti. 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen kişi sayısı 23 kişi oldu; kişi başına düşen ikramiye tutarı ise 3.558,05 TL oldu. 4+1 bilen kişi sayısı 319 olurken bu kişilerin kazandıkları ikramiye ise 257,00 TL oldu.

Şans Topu sonuçlarında 4 bilen kişi sayısı 3.712 oldu; 29,40 TL ise kişi kazanılan rakam oldu. 3+1 bilen kişi sayısı 8.380 olurken, 16,80 TL kazanılan miktar oldu. Dün gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar: 09 - 11 - 15 - 18 - 19 + 09 oldu.

Şans Topu gibi, Sayısal Loto gibi, On Numara gibi, gibi, gibi şans oyunları vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği çekilişler arasında yer alıyor. Milyonlarca birey; heyecan ve umutlarını toplardaki numaralara sığdırarak sonuçların kendilerini milyoner yapmasını bekliyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişlerle büyük heyecan yaşanıyor.

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Şans Topu sonuçları burada! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama
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