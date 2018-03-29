Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul Beyoğlu'da silahlı çatışma!

'da silahlı !

'da bugün saat 22:00 sıralarında arka arkaya silah sesleri duyuldu. Kaptan Paşa Mahallesi, 'ta meydana gelen silahlı da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Olaya karıştığı ileri sürülen ve yaralanan bir kişi arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 00:44 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 01:04
İstanbul Beyoğlu'da silahlı çatışma!

nın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat Timleri'nin de çevre güvenliği aldığı bölgede sokağın her yerinde mermi kovanları bulundu. Çatışma alanının geniş olmasından dolayı polis ekipleri, ve Yay Geçidi Sokağı'nı araç ve yaya trafiğine kapattı. İki sokakta da çok sayıda boş kovan bulundu.

İstanbul Beyoğlu'da silahlı çatışma!


ARAÇLAR İSABET ALDI
Çatışma anında sokakta bulunan bir çok araç isabet aldı. Otomobilin bagaj bölümünden isabet alan Adem Karalı yaşadıklarını anlattı. Karalı, olay yerinde silahlı 4-5 kişinin olduğunu belirterek, "Bir anda oldu olay. Tam kardeşimi indiriyordum sokağın başında. Arabadan iner inmez çatışma başladı. Arabanın sağında solunda 5-6 kişi vardı, silahlı. Yüzlerini göremedim. 3 tanesi bu tarafa kaçtı. Bizde tam ortada kalınca gaza bastım kaçtım. Araç arkadan isabet aldı. Mermi tam biraderle benim aramadaki koltukta kaldı. falan görmedim" dedi.

HAVAİ FİŞEK ATIYORLAR ZANNETTİLER
Mahalle sakinleri arka arkaya duyulan silah seslerini önce sesine benzettiler. Dışarı çıktıklarındaysa büyük bir çatışmanın yaşandığını gördüler. Çatışmanın etkisiyle gözleri dolan bir sokak sakini olayın anlatırken göz yaşlarına hakim olamayarak, "Yatıyordum birden bire pat pat diye sesler geldi. Havai fişek atıyorlar zannettim. Bu kadar olmaz ki ya. İnsanlık diye bir şey kalmadı" dedi.



OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çatışmanın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları anlaşılan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çatışmada yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki ajan krizi: Novichok zehri dünyanın en tehlikelisi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Beyoğlu'da silahlı çatışma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN