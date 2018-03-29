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Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

'ın ilçesinde salyangoz toplamak için ormana gittiği öğrenilen yaşlı adam ölü bulundu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 04:36
Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre olay ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana geldi. 78 yaşındaki Hidayet Bıyıklı, yakınlarına haber vererek salyangoz toplamak üzere ormanlık alana gitti. Bir süre sonra evine geri dönmeyen Bıyıklı'dan haber alamayan yakınları ormanlık alana giderek yaşlı adamı aradı. Yerde hareketsiz yatan yaşlı adamı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Hidayet Bıyıklı'nın öldüğünü belirledi.

Geçirdiği nedeniyle öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
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Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
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