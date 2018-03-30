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Bakımı yapılan ün halatı koptu: 1 ölü

'te bakım görevlisi genç, halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:48
Bakımı yapılan asansörün halatı koptu: 1 ölü

Bir şirketinde görevli Uğur Akkuş (23), merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansör bakımını yapmak üzere asansöre bindi.

7. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Akkuş bakım yaptığı sırada halatın kopması sonucu asansör, 7. kattan zemine düştü. Ağır şekilde yaralanan Akkuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Akkuş'un cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerine gelen Akkuş'un yakınlarını 112 Acil Servis ekipleri sakinleştirdi.

Akkuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Bakımı yapılan asansörün halatı koptu: 1 ölü
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