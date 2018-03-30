Beşiktaş’ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan restorasyonda İstanbul Beşiktaş
'taki Yahya Efendi Haziresi'nde 2 bin 500 mezar taşını tek tek okuyan Doç. Dr. Şefaattin Deniz, 2. Abdülhamid'in son zaferi olarak nitelendirilen 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yaralanıp tedavi edilmek üzere getirildiği İstanbul'da ölen 19 şehidin mezarını keşfetti. 4 aylık bir çalışma yürüttüklerini belirten Kocaeli Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Deniz "Kanuni Sultan Süleyman
'ın süt kardeşi Şeyh Yahya Efendi, hayatının son döneminde İstanbul Boğazı
sırtlarında Ortaköy ile Beşiktaş arasındaki bu alanı satın alarak, burada yaşamış, vefat edince de bahçesine gömülmüştür. Zamanla Osmanlı mutasavvıflarının, şehzadelerin, padişah kızlarının gömüldüğü mezarlık haline geldi. Enver Paşa
'nın iki amcası burada gömülü ki birisi Kut'ül Amare'nin kahramanı Halil Kut. Son dönem sadrazamlarından Hüseyin Hilmi Paşa, Ahmet Tevfik Paşa, Hafız Burhan,Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Güllü Agop da burada medfundur. 19 şehidimizin çoğunluğu redif. Yani sefer emrine uyup Yunan cephelerine koşan askerlerimizdi" dedi.