Son dakika: Emrah Serbes davasında yeni gelişme: Şoför ifade verdi

EMRAH SERBES'İN ŞOFÖRÜ KENAN DOĞRU İFADE VERDİ

İzmir-Aydın otoyolunda üç kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili tutuklanan yazar Emrah Serbes'in şoförü, tutuksuz sanık Kenan Doğru, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi. Sorgusu yapılan Kenan Doğru, kaza anında aracı kendisinin değil Emrah Serbes'in kullandığını söyledi.

Mahkemedeki sorgusunda, "Daha önceki ifadelerinde suçu ben üstlenmiştim ve arabayı kullandığımı söylemiştim. Ancak arabayı aracın sahibi Emrah Serbes kullanıyordu" diyen Kenan Doğru, "Kendisi ile bir gün önce anlaşıp onun yanında şoför olarak çalışmaya başladım. Yeni başladığım için sigortam yoktu" dedi.