Iğdır’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü, 36 yaralı

Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen ve aralarında kadınların da yer aldığı Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Olayda, kazaya karışıp alev alan bu minibüsteki bazı yolcular araçtan fırlayıp yola savruldu. Bu sırada söz konusu minibüsün arkasından gelen ve yine kaçak göçmenleri taşıyan Mehmet K'nin (30) kullandığı 04 D 5636 plakalı başka bir minibüs de yola savrulan yaralıların bazılarına çarptı.

Kazanın ardından alev alan minibüsteki bazıları yanan biri sürücü, diğerleri kaçak göçmen olan 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi.

Yaralılar ve ölenlerin cesetleri, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü. 7'si ameliyata alınan yaralılara müdahale etmek için hastanedeki tüm doktorlar göreve çağrıldı.

Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Taner Başaran da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

"GÖÇMEN TRAJEDİSİYLE KARŞILAŞTIK"

Vali Ünlü, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 23.45 sularında yaşandığını belirterek, "Kazayı gören güvenlik korucuları ve görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine geldiğimizde elim bir mülteci, göçmen trajedisiyle karşılaştık." dedi.

Ünlü, kaza yapıp alev alan minibüsten fırlayan yolculara arkadan gelen ve kaçak göçmenleri taşıyan bir başka minibüsün çarptığını dile getirdi.

Afganistan ve Pakistan uyruklular ile aralarında İranlıların da olduğunu değerlendirdikleri göçmenleri taşıyan iki aracın trafik kazasına karıştığını anlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Öndeki araç kontrolü kaybedip refüjdeki bariyerleri geçerek elektrik direğine çarptı ve elektrik kontağından alev aldı. Alev alan minibüs içindeki sürücü ile 3 mülteci hayatını kaybetti, bu araçtan yola savrulan diğer mülteciler de yaralandı. Yola savrulan yaralıların bir kısmına arkadan gelen diğer araç çarptı. Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettik, Şu an hastanede tedavi gören 37 yaralı var. Bunların yaklaşık 7 veya 8'i ameliyata alındı. Bütün doktorlarımız şu anda hastanedeler. Ağır yaralılar Erzurum, Kars ve Van'a sevk ediliyor."

Ünlü, kazaya kısa sürede müdahale edildiğini belirtti.

Olay haber alınır alınmaz 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, belediye, Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye (Aras EDAŞ) ait araçların, havalimanındaki ekiplerin ve jandarmanın seri şekilde bölgeye intikal ettiğini söyleyen Ünlü, "Her türlü emniyet tedbiri alındı. Maalesef olay çok acı bir olay. İlimizde sık sık yaşanan göçmen kaçakçılığının bir trafik kazasıyla neticelenmesi bizleri derinden üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SORUNU

Göçmen kaçakçılığı sorununa dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"Göçmenlerin balık istifi şekilde araçlara bindirilip bölgedeki köylerden güvenlik kontrol noktalarımızı baypas ederek toplanıp yine araçlarla gecenin belli saatlerinde Kars ve Erzurum güzergahına sevk edildiklerini gördük. Jandarma ve emniyet, her türlü tedbiri almasına rağmen maalesef bunları yüzde 100 önleyemiyoruz. Bu konuda bölgede yaşayan vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya, bu tür vakaları emniyete ve jandarmaya ihbar etmeye davet ediyorum. Afganistan'a, Pakistan'a, İran İslam Cumhuriyeti'ne hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hastanelerimizde şu anda her türlü tedbir alındı, inşallah daha fazla can kaybı olmaz."

Ünlü'nün bu açıklamasının ardından hastanede bir kişinin daha ölmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 36'ya düştü.

Vali Ünlü, olay yerindeki incelemeleri sonrası hastaneye geçip yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı.

YARALILARDAN BAZILARININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Taner Başaran ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların yaklaşık 25 ambulansla hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Başaran, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı.

14 KİŞİLİK MİNİBÜSE 50'DEN FAZLA KİŞİYİ BİNDİRMİŞLER

Yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişinin bindirildiği minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın tamamen yandığı görüldü.

SAVCILIKTAN KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle Iğdır-Kars karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yolda ulaşım, kazaya karışan minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Erzurum'a gitmek isteyen ve yanan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen Mehmet K'nin kullandığı minibüsteki 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı.

Bu kişilerin, alev alan minibüste yaralananlara yardım etmek için bulundukları minibüsün camlarını kırarak araçtan indiği belirtildi.

YARALILARA ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Olayın ardından minibüsünden inip yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden Mehmet K. ise çağırdığı taksiyle kaçmaya çalıştı.

Mehmet K. ile taksinin sürücüsü, bölgede çalışma yapan güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin bölgede başka kaçak göçmen olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.