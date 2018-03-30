Maltepe’nin tarihi Avusturya arşivinden çıktı

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Maltepe
'nin, yüz yıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya
'da gün yüzüne çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi. Kütüphane arşivinde, Maltepe'nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı. Avusturya-Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan gelen komutanların Osmanlı askerlerine eğitim vermesi, askeri karargâhlar, marangoz atölyesinde yapılan çalışmaları, hırdavat deposu, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınması, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesi, askerlere yemek dağıtımı ve denizde yüzen askerlere ait kareler dikkat çekti. BEŞÇEŞMELER DE VAR
1914-1918 arasına yani I. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe'nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler'e ait fotoğrafların da yer aldığı karelerde, o dönemin kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz günlerde belediyemizin ilk kuruluş yılı olan 4 Aralık 1899'a ait resmi belgeyi paylaşmıştım. Belgede Rum, Ermeni ve diğer azınlıkların da imzası vardı. Şimdiyse Avusturya arşivlerinde ilçemize ait fotoğraflar ortaya çıktı. Bu oldukça heyecan verici bir durum" diye konuştu.