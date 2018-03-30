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Son dakika: 'da düşen Türk uçağına ilişkin yeni gelişme: Beril Gebeş'i arama çalışmalarına yeniden başlanacak

11 Mart'ta 'da düşen Türk uçağına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dubai'den dönüşte, İran üzerinden Türkiye'ye geçtiği sırada düşen uçakta hayatını kaybeden ve cenazesine henüz ulaşılamayan Kaptan Pilot Beril Gebeş'i arama çalışmalarına yeniden başlanacak. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ile uçağın kabin ekibinden hostes Eda Uslu, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet'e mezar olan kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş hariç bütün cenazelere ulaşılmıştı. Edinilen bilgiye göre, kazanın yaşandığı sırada bölgeden geçmekte olan bir uçakta kazayı gördüğünü söyleyen THY pilotu, düşen jetin normal seyrederken, bir anda gözden kaybolduğunu söylemiş ve kazaya ilişkin akıllardaki soru işaretini iyice belirgin hale getirmişti. İran'ın Nevruz Bayramı tatilinde olması ve tatilin 1 Nisan tarihinde son bulmasıyla beraber, Beril Gebeş'i arama çalışmalarına tekrar başlanacağı bilgisine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 10:09
Son dakika: İran'da düşen Türk uçağına ilişkin yeni gelişme: Beril Gebeş'i arama çalışmalarına yeniden başlanacak

KAYIP PİLOT BERİL GEBEŞ'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANACAK

11 Mart tarihinde Dubai'den döndüğü sırada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ile uçağın kabin ekibinden hostes Eda Uslu, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet'e mezar olan kazada, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet 'da düşmüş, kazada 3'ü mürettebattan olan hostes Eda Uslu, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Cenazelerden 10'u, Türkiye'ye getirildi ve Adli Tıp Kurumu'nda da DNA eşleştirmesiyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Nevruz Bayram'ı 1 Nisan itibariyle bitecek olan İran'da, bayramın bitmesinin ardından cenazesine ulaşılamayan Beril Gebeş'i arama çalışmalarına yeniden başlanacak.

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Son dakika: İran'da düşen Türk uçağına ilişkin yeni gelişme: Beril Gebeş'i arama çalışmalarına yeniden başlanacak
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