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Yeni reklam panosunda

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Yeni AKM reklam panosunda

İstanbul 'nda bulunan 'nin yıkım çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Etrafı çevrilerek güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makinelerı ile gerçekleştirilen yıkımı vatandaşlar da ilgi ile izleyip cep telefonları ile fotoğraflıyor. Öte yandan 'nin etrafını çevreleyen bilboardlara da yeni yapılacak modern AKM'nin proje fotoğrafları asıldı. Ön planda inşa edilecek modern AKM binası, arka tarafında ise yıkımı devam eden eski binanın yer alması ilginç bir görüntü oluşturdu. Modern AKM binası 2019'un ilk çeyreğinde sanatseverlerle buluşacak.

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Yeni AKM reklam panosunda
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