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Dilenciyle büyük vurgun

’da bir kamu bankasında çalışan Hakan İ. liderliğindeki çete, dilenci hırsız ve uyuşturucu bağımlısı 105 kişiye lerle kredi çektirdi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Dilenciyle büyük vurgun
polisi ihbar üzerine yaptığı çalışmada bir kamu bankasından 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve hiç ödeme yapılmadığını belirledi. 3 milyon lirayı, müşteri hizmetlerinde çalışan ve vatandaşların kredi başvurusunu alan Hakan İ. isimli banka görevlisinin 105 kişiye verdiği tespit edildi. Polisin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda Hakan İ.'nin 2'si kadın 12 kişiden oluşan bir çete kurarak lerle kredi çektirdiği ortaya çıktı. Zanlıların ikna ettiği kişilere takım elbise giydirdiği ve çete lideri Hakan İ.'nin yanına götürerek kredi başvurusunu yaptırdıkları tespit edildi. SGK'da kaydı olmayan kişilerin seçilip, sahte belge hazırlandığı öğrenildi. Adana ve 'da düzenlenen operasyonda aralarında çete lideri Hakan İ.'nin de bulunduğu 2'si kadın, 9 kişi gözaltına alındı.
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Dilenciyle büyük vurgun
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