Doğu Ekspresi’nin ünü yurt dışına taştı

Ankara-Kars arasında sefer yapan ve bu yıl kış aylarında çok rağbet gören Doğu Ekspresi
, yabancı turist
lerden de ilgi görmeye başladı. İngiltere
, Fransa
, Irak
, Almanya
gibi ülkelerden gelen yabancı turistler de fenomen olan Doğu Ekspresi treni ile Kars'a seyahat ediyor. İngiliz Hargrave, "Herkese ve İngiltere'deki arkadaşlarıma, bütün yabancı turistlere bu seyahati tavsiye ediyorum" dedi. Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yabancı turistleri de ağırlıyor. Tren, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle seferlerini sürdürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin 25 saatte tamamladığı yolculuk için biletler günler öncesinden tükeniyor. Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra Kars'a varıyor. İngiltere'nin başkenti Londra
'dan Doğu Ekspresi seferini duyan Stephen Hargrave
, yolculuk yapmak üzere Ankara'ya gelenlerden. İngiliz Stephen Hargrave, geçen yıl Türkiye'ye geldiğini ve İzmir'i gezdiğini ifade ederek "Türkiye'ye geldiğimde İzmir tarafına gittim, çok farklı bir Türkiye görmüştüm ama şimdi gördüğüm Türkiye ondan tamamıyla farklı bir Türkiye. Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorum." dedi. Doğu Ekspresi ile eğlenceli bir yolculuk yaptığını, İzmir'de görmediği karı yolculuk sırasında gördüğünü anlatan Hargrave, şöyle konuştu:"Bu seyahatte hem kar görebiliyorum hem ırmak suları hem de dağları görebiliyorum dolayısıyla çok farklı bir manzarayla karşılaştım ve Kars'a gitmek için çok sabırsızlanıyorum. Herkese ve İngiltere'deki arkadaşlarıma, bütün yabancı turistlere bu seyahati tavsiye ediyorum. Bir ülkenin turistlik yerlerini görmek çok kolay ama alışmışın dışına çıkılması çok farklı şeyler gösteriyor insana. Bunu yaptığım için de mutluyum. Kars'ta tarihi geçmişi olan bir yer hem onu görebilmek hem de onu yaşayabilmek çok güzel."