Turist
lerin bir çok gözde mekanına ev sahipliği yapan Türkiye
her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Yurt dışında yaratılmaya çalışılan kötü imaja rağmen turistlerin vazgeçilmezi olan Türkiye 2018 yılında 40 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman "FETÖ
'cülerin hain darbe girişimiyle Türkiye, turizmde
bir duraklama dönemine girdi ama 2017'de yeniden ayağa kalktık, yürümeye başladık. 2018 yılı koşma senemiz. İnşallah hedefimiz 2018'de 40 milyon turist. Bunu gerçekleştirmek için sektörle beraber çalışacağız" dedi. Türkiye'nin turizm sektöründeki gelişmelerini ve hedeflerini anlatan Yayman "Her gelen turisti bir Tanrı misafiri olarak görüyoruz. Misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçen sene başlattığı 'Komşunu da al gel' kampanyasını bu sene de inşallah devam ettireceğiz. Özellikle Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımıza, Türk vatandaşlarına sesleniyorum, bütün Avrupa'daki vatandaşlarımız komşusunu da alarak Türkiye'ye gelsinler. Türkiye onları çağırıyor. FETÖ'cülerin hain darbe girişimiyle Türkiye, turizmde bir duraklama dönemine girdi ama 2017'de yeniden ayağa kalktık, yürümeye başladık. 2018 yılı koşma senemiz. İnşallah hedefimiz 2018'de 40 milyon turist. İnşallah bunu gerçekleştirmek için sektörle beraber çalışacağız. Geçen sene Rusya
'dan 5 milyon turist geldi. Bu sene hedefimiz 6 milyon Rus turist." Ülkede her şehrin ayrı bir güzellik taşıdığının altını çizen Yayman, yabancı turistlere Türkiye'nin tanıtılması için çalıştıklarını dile getirdi. GÖREME TARİHİ MİLLİ PARKI'NA "MÜKEMMELLİK" SERTİFİKASI
Orman ve Su İşleri Bakanlığının koruması altında bulunan Göreme Tarihi Milli Parkı'na, bağımsız uluslararası seyahat sitesi TripAdvisor tarafından mükemmellik sertifikası verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aylık ortalama 390 milyon ziyaretçisi ve 95 bin üyesi bulunan bağımsız uluslararası seyahat sitesi TripAdvisor, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruması altında bulunan 41 alana 4.5-5 yıldız arasında puan verdi. 4,5-5 yıldız alan 41 korunan alan arasında Beyşehir Gölü
, Boraboy Gölü, İğneada Longoz Ormanları, Spil Dağı
, Truva, Küre Dağları Milli Parkları
ile Boraboy, Dülükbaba, Güzeldere, İncekum, Karagöl, Yazılı Kanyon gibi tabiat parkları yer aldı.