Taksim tecavüzcüsü 15 ay sonra yakalandı

İki genç kadının dehşet gecesi 21 Ocak 2017'de yaşandı. Beyoğlu'nda vestiyer olarak çalıştığı eğlence merkezinden sabaha karşı 05.30'da, kadın arkadaşı E.Y. (22) ile birlikte çıkan F.H.E. (22) başka bir bara giderek bir süre eğlendi. Bardan 07.30'da çıkan ve Balo sokaktan geçerek Tarlabaşı Bulvarı'ndan taksiye binmeyi planlayan iki arkadaştan F.H.E. alkolün etkisiyle yürümekte zorlanınca iki kadının yanına gelen Engin K., F.H.E.'yi omzuna alarak yürümeye başladı. Engin K. kendisine engel olmaya çalışan E.Y.'yi de darp etti. F.H.E.'yi Tarlabaşı'nda metruk bir binaya götüren Engin K. burada genç kadına tecavüz etti. F.H.E. daha sonra da binada bulunan Dursuz A.'nın (30) tecavüzüne uğradı. İddiaya göre ayıldıkça Dursun A. tarafından zaman zaman uyuşturucu madde verilen F.H.E.'yi ölümle tehdit eden tecavüzcüler öğle saatlerinde genç kadının ayrı yaşadığı eşini çağırarak gasp edildiğini belirtip ona teslim etti.

3 GÜN SONRA ANLATABİLDİ

Korktuğu için yaşadıklarını ancak üç gün sonra ailesine anlatabilen F.H.E. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Genç kadının ifadeleri doğrultusunda Dursun A. 24 Ocak'ta yakalandı. Dursun. A., F.H.E.'yi omzuna alıp binaya getirenin Engin K. (25) olduğu söyledi. Aylardır aranan Engin K., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Kaçmaya çalışırken ayağını kırdığı öğrenilen Engin K.'nin 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.