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alana da verene de dava

Trafik polisi, iddiaya göre alkollü yakaladığı Engin G.’den aldı. Durumu öğrenen Engin G.’nin arkadaşı 155’e ihbarda bulundu. Polis ve Engin G. hakkında 12’şer yıla kadar hapis istendi

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Rüşvet alana da verene de dava
'da polise verdiğini iddia eden arkadaşının para vermesine kızan kadının 155'e yaptığı ihbarın ardından arkadaşı ve polis hakkında dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde geçen rüşvet iddiası Kasım 2015'te yaşandı. İddialara göre türkü barda eğlenip alkol alan Engin G. ile Fatma B.'nin aracını, Ataköy'de trafik polisi durdurdu. Polis memuru Ş.Ç., yarım şişe bira içtiğini belirten Engin G.'den rüşvet istedi. Engin G.'nin 100 lira rüşvet verdiğini öğrenen Fatma B., polis memurunu ihbar etti. Ş.Ç. ve Engin G. hakkında "Rüşvet alıp vermek" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

POLİS İDDİALARI REDDETTİ
Duruşmada suçlamayı kabul etmeyen polis memuru S.Ç., olay tarihinde Fatih Millet Caddesi'nde görevli olduğunu ifade ederek başka adreste kestiği ceza makbuzlarını delil gösterdi. İhbarcı Fatma B. ise rüşvet anına tanık olmadığını, arkadaşı Engin G.'nin anlatımına göre ihbarda bulunduğunu kaydetti. Mahkeme Engin G.'nin ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.
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Rüşvet alana da verene de dava
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