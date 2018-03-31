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Sultan ziyarete açıldı

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Sultan Ahmed Türbesi ziyarete açıldı
'nda bulunan ve restorasyonu tamamlanan Sultan 1. , Kültür ve Turizm Bakanı 'un da katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Kurtulmuş, dünyanın hiçbir yerinde medeniyetleri Sultanahmet Meydanı'ndaki gibi kucaklayan, kültürel olarak diri duran bir alan olmadığını söyledi. "İstanbul'un her yeri camileriyle, türbeleriyle, su kemerleriyle, tarihi anıtlarıyla, antik yapılarıyla büyük bir çeşitliliği barındırmakta" diyen Kurtulmuş "Hangi köşeye bakarsanız bakın mutlaka bir güzel eser görüyorsunuz. Bütün bunlar bizim kültürel hazinemiz, bizim millet olarak en büyük birikimimiz, en büyük zenginliğimizdir. Milli geliriniz çok yüksek olabilir, çok zengin bir ülke olabilirsiniz, ama hiçbir ülkenin İstanbul'da sahip olduğumuz tarihi, kültürel zenginliklere sahip olmadığını da açıkça söylemek isterim. Burada Sultan I. Ahmed, Genç Osman, IV. Murad, gibi Osmanlı devletinin 36 önemli şahsiyeti yatıyor" diye konuştu. Kurtulmuş çok sayıda türbenin en kısa sürede yenileneceğini söyledi.
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Sultan Ahmed Türbesi ziyarete açıldı
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