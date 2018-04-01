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Çöpten çıkan ‘servetin’ sahibi oldu

Çöpte bulduğu makine ile fotoğrafçı oldu, stüdyo açtı. Kitaplarla kütüphane kurdu. Şimdi öğrencileri kütüphanesinde, evsizleri de stüdyo-pansiyonunda ağırlıyor

TÜLAY CANBOLAT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Çöpten çıkan ‘servetin’ sahibi oldu
Murat Çiçek 50 yaşında, fotoğraf sanatçısı. Zengin bir ailenin yokluk içinde büyümüş, 9 yaşında minibüslerde muavinlikle işe başlamış, kağıt toplayarak hayatını kazanıp, yüzlerce insanı doyuran bir servet elde etmiş bir adam. Ankara'da yaşayan Çiçek, çöplerden bulduğu kitaplardan devasa bir kütüphane de kurmuş, ihtiyaç sahipleri için tek odalı pansiyon haline getirdiği fotoğrafçı dükkânında, parası olmayan herkes dilediği kadar kalıyor. Cumhurbaşkanı , Çiçek'in sokak insanları ve öğrenciler için açtığı sergiye tebrik mesajı göndererek, yerel yöneticilere de Çiçek'e destek olmaları için talimat vermiş.
Gecekondu semtinde varlıklı bir babanın yokluğa terk ettiği oğlu olarak hayatımı kazandım. İnşaatlarda, sokaklarda çalışırken sınavlarıma hazırlandım. Üniversite dahil bu şekilde okudum. 30 yaşıma geldiğim gün çimento taşırken, kağıt toplayıcısı oldum.

KAĞITTAN HAYATLAR
Bir araba buldum, artık sokak sokak gezip kağıt topluyordum. Uzun yıllar kağıt topladım, ev kiraladım, eşya aldım kağıttan koca bir hayat çıkardım. Çöplerden topladığım kitaplarla oluşturduğum kütüphane Türkiye'ye açık, öğrenciler gelip okuyor, ödevlerini yapıyorlar sonra da okudukları kitabı hediye ediyorum.
Bir günde 20 kilometre yol yürüyor, 600 kilo kağıt topluyordum. Fotoğrafçılığım yine çöple oldu, oradan bulduğum analog 24'lük makine ile çekmeye başladım. Kültür Bakanlığı 'fotoğraf sanatçısı' unvanı verdi. İşte o gün sokak ile sanatı Türkiye ile buluşturmaya başladım.
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Çöpten çıkan ‘servetin’ sahibi oldu
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