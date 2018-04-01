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Çöpten çıkan ‘servetin’ sahibi oldu Çöpte bulduğu makine ile fotoğrafçı oldu, stüdyo açtı. Kitaplarla kütüphane kurdu. Şimdi öğrencileri kütüphanesinde, evsizleri de stüdyo-pansiyonunda ağırlıyor