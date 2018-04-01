İnternette randevulaşıp doğada buluştular

Sosyal medya üzerinden "Doğaya gidiyoruz" sloganıyla Türkiye'nin birçok ilinden otostopla Düzce
'nin Cumayeri ilçesine gelen bin 500 kişi, kurdukları çadırlarda kamp ve Melen Çayı
'nda rafting yaparak doğanın tadını çıkardı. Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisine otostopla gelenler, bir işletmecinin gösterdiği yere kurdukları 350 çadırla kamp alanı oluşturdu. Etkinliğe katılan 60 yaşındaki Necla Cefakar çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi ki gelmişim. Yeni insanla tanışıyoruz. Doğada olmak çok güzel" dedi.