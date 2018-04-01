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sanatçısı 'ın cenazesi toprağa verildi

İzmir'de dün 80 yaşında vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı için Özkanlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:35
TRT sanatçısı Mükerrem Kemertaş'ın cenazesi toprağa verildi

Kemertaş'ın oğulları Tuncay ve Olcay Kemertaş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Cenazeye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kemertaş'ın sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Buca ilçesi Ensar Cami imamı ve Kemertaş'ın kuzeni Mevlüt Suci kıldırdı.

Kemertaş'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

'ın oğlu Tuncay Kemertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının haberlerde yer aldığı gibi kanser hastası olmadığını, Nisan 2017 tarihinden bu yana ALS (Amiyotrofik lateral skleroz) hastalığı tedavisi gördüğünü ancak hızlı ilerleyen hastalıktan dolayı dün evlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

MÜKERREM KEMERTAŞ

Erzurum'da 1938'de doğan Kemertaş, 1961'de Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu'na katıldı. Bu topluluğun Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda 5 yıl boyunca yer alan Kemertaş, 1966'da açılan sınavı kazanarak Erzurum Radyosunda kadrolu sanatçı oldu. 1970 yılında TRT İstanbul Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul'da sürdürdükten sonra 1985'te İzmir'e yerleşti ve TRT İzmir Radyosunda görevine devam etti.

TRT'den 2003'te emekli olan Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine katkı sağladı.

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TRT sanatçısı Mükerrem Kemertaş'ın cenazesi toprağa verildi
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