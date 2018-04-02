Aynı günde beş eve giren hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından, çalışma başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettikleri Birhan G'yi (22) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Kaçmaya çalışan Birhan G. saklandığı arsada kıskıvrak yakalandı. Birhan G.'nin ayrıca Orta Mahallede S.A'nın çantasının kapkaç ile çalınması olayının faali olduğu da anlaşıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Birhan G. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

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