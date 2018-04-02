D-100’den dev geçti

Kocaeli
'nin Gebze ilçesinden Derince Limanı
'na 95 tonluk trafo taşıyan 280 tekerlekli dev TIR, görenleri şaşırttı.
Ortalama saatte 20 kilometre hızla ilerleyen ve D-100 Karayolu'nda yaklaşık 40 kilometre yol alan TIR, 6.5 saatte Derince Limanı'na ulaştı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki elektrik sistemleri üreten bir fabrikaya ait 395 tonluk trafo Yunanistan
'a götürülmek için D-100 Karayolu üzerinden Derince Limanı'na getirildi. Gece saat 01.30 sularında Gebze'deki fabrikadan yola çıkan trafo 280 tekerlekli 70 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde devasa TIR ile 08.00'de Derince Limanı'na geldi.
Ortalama saatte 20 kilometre hızla ilerleyen ve yaklaşık 40 kilometre yol alan TIR için yol boyunca trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı noktalarda ise araçlar yan yollara yönlendirildi. LASTİK BASINCI DÜŞÜRÜLDÜ
Battı çıktı ve viyadüklerden
geçerken TIR'ın lastik hava basınçları
düşürüldü. Kocaeli Emniyeti
,
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü,
Karayolları ve firma yetkilileri
geçiş esnasında güvenlik önlemleri
aldı. Yolda giden devasa TIR'ı
gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yunanistan'a götürülecek olan trafonun burada Ptolemais Santrali'ne kurulacağı öğrenildi.