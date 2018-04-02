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'da düğün konvoyundaki 37 araca ceza şoku! Gelin ve damat "1 Nisan şakası" sandı

TEM Otoyolunda düğün konvoyu tüm şeritleri kapatıp düşük hızda ilerleyince polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye ceza kesildi.  Bu nedenle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Gelin Selin Demir,  "Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim" dedi.  Sürücüler  akşam yapılan düğünde ceza makbuzlarını ‘1 Nisan şakası’ olarak damada taktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 10:37
İstanbul'da düğün konvoyundaki 37 araca ceza şoku! Gelin ve damat 1 Nisan şakası sandı

1 NİSAN ŞAKASI SANDILAR AMA...

TEM Otoyolunda düğün konvoyu tüm şeritleri kapatıp düşük hızda ilerleyince polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye ceza kesildi. Bu nedenle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Gelin Selin Demir, " Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim" dedi. Sürücüler akşam yapılan düğünde ceza makbuzlarını '1 Nisan şakası' olarak damada taktı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şeritlerin de kapatıldığını gören yoldakı diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İstanbul'da düğün konvoyundaki 37 araca ceza şoku! Gelin ve damat "1 Nisan şakası" sandı
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