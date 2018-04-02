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, ve sürücü belgeleri işlemleri nde yapılmaya başlandı

, ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 09:47
Pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı

, ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi.

RANDEVULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Randevunun ise internet üzerinden alındığı ve için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

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Pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı
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