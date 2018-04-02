Trabzon Maçka'da şehit düşen polis memuru Mehmet Ayan için tören düzenlendi

TÖREN TRABZON VALİLİĞİ ÖNÜNDE DÜZENLENDİ

Trabzon'un Maçka ilçesinde 12 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cansız bedenine kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisi rügülatör havuzu mevkiinde ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan için bugün Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı (25) arama çalışmaları bugün sonuçlandı. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km'lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, cansız bedeninin bulunduğu yönündeki haber bugün saat 11.15 sıralarında geldi.