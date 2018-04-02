Van'da 11 bin çocuğun yaptığı resim sergisi, Dünya Çocuk Rekorları kitabına girdi

Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Kurtuluş Günü" temalı açık hava sergisi düzenlendi.

REKOR DENEMESİ BAŞARIYLA BİTTİ

Kent genelindeki 100 okulda 11 bin öğrenciye ait 11 bin resim, 7 kilometrelik İskele Caddesi'nde sergilendi. Rekor denemesi, Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural nezaretinde gerçekleştirildi. Kural, 'Dünya Çocuklar Rekorları' belgesini imzalayarak, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a teslim etti.

KURTULUŞ TEMALI SERGİ SOKAKLARI SÜSLEDİ

Rektör Battal, yaptığı açıklamada, huzur ortamı olduğu sürece yeni rekorlara imza atacaklarını söyledi.

"Bugün Van'ımız için yeni bir rekor kırılmış oldu. Çocukların yapmış olduğu 'Kurtuluş' temalı resim sergisinde, 11 bin resimle 'Dünya Çocuk Rekoru'nu almış olduk" diyen Battal, "Rekor kaydını alıp bize uygunluğuyla ilgili belge sunan Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibine ayrıca teşekkür ederim. Huzurlu olduğumuz sürece buna benzer birçok rekora hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"VAN'IN BU GÜZEL BAŞARISI BÜTÜN TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLUR"

Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kural da "Dünya Çocuk Rekorlar"ını birçok ilde yaptıklarını aktardı.

Van'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kural, şunları söyledi:

"Dünya Çocuk Rekorları olarak, değişik illerdeki organizasyonlarımızdan 75'incisini düzenledik. Şu an 'Kurtuluş' temalı en büyük açık hava çocuk resim sergisi, '11 bin çocuk ile 11 bin resim rekoru'nu imzalamaktan büyük bir onur duyuyorum. Dilerim Van'ın bu güzel başarısı bütün Türkiye'de örnek olur. Vatanımızın birliğe ihtiyacı var. 248 ülkeye gitmiş ve dünyada 35. sırada bulunan bir gezgin olarak, Van'da bir daha bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Öğrencileriyle rekor denemesine katılan öğretmen Betül Diyar Gökçenay da serginin çok güzel olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların artması gerektiğini söyledi.

Bu arada Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde halk koşusu düzenlendi.

Beşyol Meydanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun startını verdiği 2 kilometrelik koşu, Karayolları Kavşağı'nda son buldu.

Koşuda dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Kültür Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ verdi.