Bahçelievler’deki araç kundaklama olayı aydınlatıldı

ARAÇ YAKAN PKK'LI VANDALLARA TUTUKLAMA

Geçtiğimiz Mart ayında Nevruz'u bahane ederek PKK terör örgütü adına ses getirmek için İstanbul Bahçelievler'de iki aracı kundaklayan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler Hasan K. Berat K., Tuncay D. ve Serkan S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Şüpheliler sorgularında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ileri sürdü. Şüpheliler sorguları ardından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Mala zarar verme' suçları kapsamında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Hakimlikçe sorguları tamamlanan şüphelilerden Hasan K. Berat K., Tuncay D. atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Serkan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK'NIN NEVRUZ BAHANESİ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPG Suriye yapılanması ile ilgili sınır ötesi operasyonlarında Nevruz olayını bahane ederek örgüt adına ses getirmek için Bahçelievler'de müştekilere ait iki adet aracın kundaklama suretiyle ateşe verildiği belirtildi.

Örgütün hesaplarından biri olduğu anlaşılan sosyal medya hesabı üzerinden örgüt tarafından intikam birimlerinin ateşe verdiği ve Afrin direnişine destek amacıyla yapıldığı belirtilmiş olup olayın icra edildiği araçlardan birisinin gece 04.00 sıralarında yakılması ile ilgili güvenlik kameralarının olduğu ve birisinin her ikisinin de o güvenlik kamera görüntülerine yansıdıkları kaydedildi.

ÖRGÜTTEN TALİMAT

Aracın ateşe verilmesi sonrasında koşan iki şahsın birisinin çok uzun boylu diğerinin ise kısa boylu olduğu ve başlarında kapşon olduğu, diğer güvenlik kamera görüntüleriyle uyumlu olduğu, bunların şüpheli Hasan K. ve şüpheli Tuncay D. olduğu ifade edildi.

Yazıda, aynı zamanda usulüne uygun arama neticesinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği, şüpheli Berat K.'nin ise diğer şüphelilerle irtibatlı olup istihbarat raporlarına göre örgüt tarafından eylemsel mahiyetteki talimatın önce Berat K.'ye iletildiği, Berat'ın ise Hasan ve Tuncay'a ileterek söz konusu eylemi icra ettikleri belirtildi.