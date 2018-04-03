Düğün konvoyundaki 37 araca trafik cezası

İstanbul
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Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkisinde önceki gün saat 12.30 sıralarında düğün
konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şikayet üzerine 37 araçlık konvoy Mahmutbey Gişeler'de polis kontrolünde durduruldu. Polisler konvoyda bulunan araçlara trafiği tehlikeye düşürmekten 108'er lira ceza kesti. 37 araçlık konvoya cezai işlemin 1 saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Damat Oğuzhan Şahin "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Biz bir kötülük yapmadık sadece konvoy halinde gidiyorduk. 1 Nisan şakası zannettik. Şaka maka değilmiş" dedi. Gelin Selin Demir de "Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım" diye konuştu. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı. Düğünde arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada "1 Nisan şakası" olarak taktı.