Hırsızlar, 2 yaşındaki mülteci çocuğun sütünü gasp etti

AFGANİSTAN'DAN ERZURUM'A UZANAN YOLCULUK

Afganistan'dan iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle eşi Birişna, kızı Mahsa ve yeğeni Melike ile birlikte kaçan Waheed Sayed, çıktıkları umuda yolculukta İran'da eli silahlı hırsızlar tarafından soyuldu. Ailesi ve yeğeniyle günlerce yürüyerek Erzurum'a ulaşan Waheed Sayed, para, ziynet eşyası ve pasaportlarını aldıklarını ağlayarak anlatıp, "Vicdansızlar 2 yaşındaki kızımın sütünü bile aldılar. Buna karşı çıkan eşimi de dövdüler. Kızım 2 gün boyunca aç kaldı" dedi.

Ülkeleri Afganistan ve Pakistan'dan İran'a gelen yüzlerce kaçak, buradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıyor. Sınırdan Erzurum'a olan 300 kilometrelik yolu yürüyerek gelen kaçaklar, burada jandarma ve polis tarafından yakalanıp otobüslerle karakollara götürülerek kimlik tespiti yapılıyor. Her gün 400 ila 500 kaçak Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine teslim ediliyor. Türkiye'ye gelmek için ortalama 23 gün yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden kaçaklar, zorlu yolculukta, bazen hırsızların ve teröristlerin hedefi oluyor. Kaçaklar, yolculuk sırasında hastalık ve açlıkla da mücadele etmek zorunda kalıyor.