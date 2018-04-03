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Ünlü kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında kansere yenik düşen ünlü kuyumcu  son yolculuğuna uğurlandı. Ünlülerin kuyumcusu olarak da bilinen Koç'un Topkapı Kozlu 'ndaki cenaze töreni, adeta ünlüler geçidi görüntüsü verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 18:11
Ünlü kuyumcu Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı

için Topkapı Kozlu 'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Koç'un oğulları Ersan Koç ve Sami Serkan Koç ile eşi Sabah Koç taziyeleri kabul etti.

Sait Koç'un cenazesine gelenler, Süryani Kadim Mezarlığı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Cenaze törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, modacı Nur Yerlitaş, avukat Rahmi Özkan ile yakınları ve sevenleri katıldı.

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Sait Koç cenaze töreninin ardından Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ünlü kuyumcu Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı
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