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keserken suçüstü yakalandılar

'da 2 kişi, kesimi yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 14:50
At keserken suçüstü yakalandılar

Alınan bilgiye göre, polis ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir adreste kesimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen baskında iki kişi, kestikleri atların etlerini ayırdıkları sırada yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ele geçirilen at etleri ise zabıta ekiplerince toprağa gömüldü.

Şüphelilere 20 bin lira para cezası uygulanacağı ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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At keserken suçüstü yakalandılar
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