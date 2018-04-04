Bülent Ersoy’a tehdit cezası

Lerzan
Mutlu'ya hitaben, "Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın yayınını basarım" ve 'Ben sesimle döver, bilgimle gömerim" dediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy
ile ilgili karar çıktı. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'tehdit' suçundan Ersoy hakkında 30 gün adli para cezası verdi. Bülent Ersoy'un cezasında indirime giden mahkeme, adli para cezasını 18 güne düşürdü. Bülent Ersoy günlüğü 50 liradan 18 gün karşılığı 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.