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merkezli 10 ilde lere gerçek polislerden

merkezli 10 ilde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 750 polisle yapılan da 59 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:17
Adana merkezli 10 ilde sahte polislere gerçek polislerden operasyon

, Ankara, , , Gaziantep, İzmir, İstanbul, Mersin, , 'da kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 73 adrese eş zamanlı düzenledi.

OPERASYONUN ADI: SON ALO

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 polisin katıldığı 'Son Alo Operasyonu'nda, vatandaşları terör örgütü PKK veya FETÖ ile bağlantılı olmakla suçlayıp para ve altınlarını aldıkları iddia edilen Adana merkezli 59 şebeke üyesi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Adana merkezli 10 ilde sahte polislere gerçek polislerden operasyon
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