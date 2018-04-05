'Depremin yanı sıra tsunami riskine yönelik de tedbir alacağız'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya temasları çerçevesinde 2011 yılında deprem ve tsunamifelaketinin vurduğu Sendai kentinde meydana gelen hasar ve şehirdeki yeniden yapılandırma projelerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Sendai Belediyesini ziyaret eden Akdağ, Belediye Başkanı Kazuko Kori ile bir araya gelerek, kentte deprem ve tsunamiye karşı alınan önlemler hakkında bilgi aldı.

Akdağ, Sendai'de tsunamiden etkilenen Arahama Bölgesi'ne giderek afetten etkilenen Arahama İlkokulu binasını da ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Akdağ, 2011'de Sendai bölgesinde gerçekleşen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeniyle 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Akdağ, bu felaketten dersler çıkaran bölgenin gelecekteki olası afetlere hazırlıklı olmak için çalışmalar yaptığını, mevcut koruma önlemlerine ilave tedbirler alındığını kaydetti.

Bölgenin bu alandaki en önemli eğitim kurumu olan Tohuku Üniversitesinden akademisyenlerle iş birliği içerisinde Türkiye'de olası bir Marmara depreminde yaşanacak tsunami riskine ilişkin çalışma yapıldığını anlatan Akdağ, bu konuda Japonya ile yürütülen kapsamlı iş birliğine dikkati çekti.

DEPREM VE TSUNAMİ RAPORU

Başbakan Yardımcısı Akdağ, çalışma sonucu bir rapor hazırlandığını belirterek, "Olası bir Marmara depremine ilişkin Japon uzmanlarla ortak yaptığımız çalışma sonucu hazırlanan raporda, tsunami dalgasının 3 metreden 6 metreye kadar çıkabileceği, özellikle bu dalgaların İstanbul'un Avrupa yakasını etkileyebileceğinden bahsediliyor." diye konuştu.

İstanbul'da tarihte büyük depremler yaşandığına işaret eden Akdağ, "Deprem riskine karşı hazırlıklarımızı yaparken aynı zamanda depremin tetikleyebileceği tsunami dalgasına karşı da tedbirler almak durumundayız." dedi.

Akdağ, Marmara'nın bir iç deniz olması sebebiyle Pasifik Okyanusu'nda olduğu gibi 40 metrelere kadar dalgaların beklenmediğini ancak 6 metrelik dalgaların olduğu bir tsunaminin bile ciddi hasarlar oluşturabileceğini belirtti.

"Eylem planlarımızın içinde Marmara ve özellikle İstanbul açısından tsunamiyle ilgili tedbirler de olacak." ifadesini kullanan Akdağ, konunun ilgili belediyelerle iletişim halinde ele alınacağını kaydetti.

Japonya'daki temasları sırasında Akdağ'a AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik ediyor.