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'ın cesedi 262 gün sonra bulundu

'da 'nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki 'n cesedi 262 gün sonra geçtiğimiz Salı günü Kuruçeşme sahilinde bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 14:25
Furkan Yıldırım'ın cesedi 262 gün sonra bulundu

Adli Tıp Morgu'na götürülen Yıldırım'ın cenazesi DNA testinden sonra ailesine teslim edilecek.

2017'de arkadaşlarıyla denize giren kaybolmuş ardından Yıldırım'ı arama çalışmaları başlamıştı. Çalışmalar sırasında 11 yaşındaki çocuğun rüyası üzerine arama kurtarma çalışmaları Karaburun'da yapılmıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katılmıştı. Yıldırım'ın cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme Sahili'nde bulundu. Yıldırım'ın cesedini İBB'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset deniz polisi tarafından çıkarılırken, Adli Tıp Kurumu Morg'na götürüldü.DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edeceği öğrenildi.

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Furkan Yıldırım'ın cesedi 262 gün sonra bulundu
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