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Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

'nın ilçesinde, bir lokantanın deposundaki mutfak tüpünün gaz sıkışması sonucu sı üzerine, garson ile müşteri Ali Özata yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 07:11 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 07:13
Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez ilçesi Abdülaziz Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta meydana geldi. Lokantada çalışan , iş yerinin karşısındaki depodan malzeme almaya gitti. Çelik, deponun kapısını açtığı sırada gaz sıkışması sonucu mutfak tüpü patladı. da Çelik vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu, lokanta önünde oturan müşteri Ali Özata da, patlamanın şiddetiyle deponun bulunduğu apartmanın giriş kapısının camlarının kırılıp fırlamasıyla başından hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı
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