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Gelin adayına tuzağı!

Bir TV kanalındaki na katılan Polen Mengüş'ün programdan ayrıldıktan sonra çetesinin eline düştüğü ortaya çııkmıştı

Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 10:06
Gelin adayına fuhuş tuzağı!

Orhan G., Barış B., Burak K. ve Engin A. isimli sanıklarını, kadınların çaresizliklerinden istifa ederek cebir ve şiddet uygulayarak korkutarak a zorlandıkları belirlenmişti.

11 YIL 3 AY HAPİS VE 75 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre, sanıkların tutuklanırken önceki gün karar duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Barış B. hakkında beraat verirken, Burak K. ve Engin A.'nın 11 yıl 3 ay hapis ve 75 bin TL para cezası verdi.

Orhan G. ise 20 yıl 3 ay hapis 135 bin TL ile para cezasına çarptırıldı.

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Gelin adayına fuhuş tuzağı!
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