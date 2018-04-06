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Siyanürlü toprak imha edilecek

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Siyanürlü toprak imha edilecek

'de boş alana dökülen ve bölgede koyun ve tavukların ölümüne neden olan hidrojen siyanür maddesinin döküldüğü alanda başlayan temizleme çalışmalarına dün de devam edildi. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bölgede hidrojen siyanürün yayıldığı alandaki toprak, kepçelerle kazınarak imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Öte yandan hidrojen siyanürün döküldüğü alanda görev yapan bir grup belediye çalışanı ile basın mensubu da 'boğaz yanması' şikayetiyle başvurdukları hastanelerde, müşahede altına alındı.

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Siyanürlü toprak imha edilecek
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