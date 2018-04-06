6 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları burada! Süper Loto bilet sorgulama...

Süper Loto sonuçları milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir umut ve heyecanla takip ediliyor. Her hafta yaşanan bu heyecan gelecek hafta gerçekleşecek 547. hafta çekilişinde ayyuka çıkacak bunun nedeni ise tam 3.696.277,85 TL'lik büyük ikramiyenin bir kez daha devretmesi! Dün akşam saatler 21:15'i gösterdiğinde gerçekleşen Süper Loto çekilişin ardından sonuçlar büyük ilgi gördü.

ŞANS TOPU ŞANSLI NUMARALAR: 13 - 14 - 22 - 39 - 40 - 49

Süper Loto çekiliş sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti! 5 bilen kişi sayısı 65 oldu ve bu bireyler 9.359,60 TL'lik ikramiye kazanma şansı yakaladı.

4 bilen kişi sayısı 3.361 oldu; kişi başına düşen ikramiye tutarı da 194.65 TL oldu.

3 bilen kişi sayısı 70.211 oldu; kişi başına düşen ikramiye tutarı 16.05 TL oldu.

SÜPER LOTO OYUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.