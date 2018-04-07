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3 gündür kayıp olan bulundu

'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan B., arkadaşının evinde bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 04:45 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 04:46
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 7'nci sınıf öğrencisi B. (13), polis tarafından arkadaşının evinde bulundu.

Teoman Papila Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Aleyna B.'den, geçen salı günü okula gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Yeşil Mahalle'de oturan baba Ahmet B. ile annesi Gülay B., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Aleyna B.'yi Tepebaşı Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde buldu. Karakola götürülen Aleyna B.'nin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
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