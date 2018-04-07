Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bakırköy'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

'de seyir halindeyken motor bölümünde çıkan taksi kullanılamaz hale geldi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 06:34 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 06:36
Bakırköy'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

'de seyir halindeyken çıkan taksi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu yanyol Şirinevler mevkisinde Ankara istikametine seyreden Ahmet Cindemir idaresindeki 34 TJP 22 plakalı taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark ederek taksiyi kenara çekip inen sürücü Cindemir, yangına müdahale etmek için kaputu açtığında bir anda büyüyen alevler aracın tamamını sardı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de seyir halindeki taksi alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN