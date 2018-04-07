Çöpten sıçradı çıra gibi yandı

SABAH, Gaziosmanpaşa'da büyük bir facianın eşiğinden dönülen hastane yangınıyla ilgili önemli detaylara ulaştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan inceleme ile yangının çıkış noktası tespit edildi. MORG GİRİŞİNDE ÇIKTI
Yangının çıkış anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlara göre yangın, hastanenin morg giriş kapısının karşısındaki iki çöp
konteynırında başladı. Sıçrayan kıvılcımlar ilk olarak hastanenin dış cephe kaplamasını tutuşturdu. Kaplamanın hızla yanması ile alevler dakikalar içinde çatı katına ulaştı. Morg katında bulunan güvenlik görevlileri yangını fark edince yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Ancak bir anda büyüyen alevler için bu yeterli olmadı. ÇÖP NASIL YANDI
Yangınla ilgili soruşturma üç koldan sürüyor. İstanbul Emniyeti Olay Yeri ve İnceleme ekipleri ile itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için yoğun çalışma sürdürüyor. Hastanedeki tüm kamera görüntüleri imajı (kopyası) hard disklere kaydedilerek incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında iki çöp konteynırının nasıl alev aldığı araştırılıyor. Bu arada hastanenin dış cephe kaplama malzemesinden de örnekler alındı. SANDVİÇ PANEL HIZLANDIRDI
ESKİ
İstanbul İtfaiyesi müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, dış cephede kolay yanabilir malzemelerin kullanılması nedeniyle yangının hızla yayıldığını söyledi. Kılıç, "Bütün binalarda bu malzeme kullanılıyor. Yanmaz malzemeyle çok iyi kaplanmalı" dedi. SAĞLIK BAKANI: DÜŞÜNDÜRÜCÜ Sağlık Bakanı
Ahmet Demircan, "Hastanemizde böyle bir yangının çıkması hem endişe verici hem düşündürücü. Gerçekten yüreğimiz hopladı, büyük bir endişeye kapıldık. Can kaybının olmaması ve tahliyenin hızlı olması sevindirici" dedi.