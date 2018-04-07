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Gözün aydın Ali!

, adliye önünde sevgilisini vurdu. Poliste, “Silah tutukluk yapmasa öldürecektim” dedi. Mahkemede tutuklanmayı istedi ama serbest kaldı. Okul yakıp, büst kurşunlayan Balduz’un şimdi 79 yıla kadar hapsi isteniyor

NAZAN ERDEM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Gözün aydın Ali!

(30) geçen yıl 9 Ocak'ta Adliyesi karşısındaki Kızılay önünde sevgilisi Şükran T.'yi ayağından vurdu. Silah tutukluk yapınca Balduz yakalandı ve tutuklandı. Hakkında Adana 9. 'ne dava açılan Balduz, sorgusundaki "Silah tutukluk yapmasaydı. Şükran'ı öldürecektim" ifadesini sinir anında söylediğini iddia ederek, "Çalışmadığım için 'sen erkek misin? Niye çalışmıyorsun?' diyerek hakaret etti. Pişmanım" diye konuştu. Sanık, karar duruşmasında ise mahkemeden, ilginç bir istekte bulanarak "Beni tahliye etmeyin, cezaevinden çıkarmayın" dedi. Mahkeme, Balduz'u 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 aya mahkûm edip, tahliyesine karar verdi.

PKK ADINA YAPMIŞ
Cezaevinden çıkan sanık, geçen yıl 11 ve 13 Aralık'ta 3 ilköğretim okulunun bahçesindeki Atatürk büstüne silahla ve el yapımı patlayıcı ile saldırı yaptı. İhbar ve kamera kayıtlarına göre yakalanan Ali Balduz suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Savcı, adına eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık hakkında "PKK örgüt üyeliği, mala zarar verme, ruhsatsız silah, Atatürk'ü temsil eden heykel, ya da büstü kırma" suçlarından 79 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Gözün aydın Ali!
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