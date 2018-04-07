Gözün aydın Ali!

Ali Balduz (30) geçen yıl 9 Ocak'ta Adana Adliyesi karşısındaki Kızılay İş Merkezi önünde sevgilisi Şükran T.'yi ayağından vurdu. Silah tutukluk yapınca Balduz yakalandı ve tutuklandı. Hakkında Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan Balduz, sorgusundaki "Silah tutukluk yapmasaydı. Şükran'ı öldürecektim" ifadesini sinir anında söylediğini iddia ederek, "Çalışmadığım için 'sen erkek misin? Niye çalışmıyorsun?' diyerek hakaret etti. Pişmanım" diye konuştu. Sanık, karar duruşmasında ise mahkemeden, ilginç bir istekte bulanarak "Beni tahliye etmeyin, cezaevinden çıkarmayın" dedi. Mahkeme, Balduz'u 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 aya mahkûm edip, tahliyesine karar verdi.

PKK ADINA YAPMIŞ

Cezaevinden çıkan sanık, geçen yıl 11 ve 13 Aralık'ta 3 ilköğretim okulunun bahçesindeki Atatürk büstüne silahla ve el yapımı patlayıcı ile saldırı yaptı. İhbar ve kamera kayıtlarına göre yakalanan Ali Balduz suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Savcı, PKK adına eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık hakkında "PKK örgüt üyeliği, mala zarar verme, ruhsatsız silah, Atatürk'ü temsil eden heykel, ya da büstü kırma" suçlarından 79 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.