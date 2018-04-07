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hırsızı tokası ele verdi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Hamile hırsızı tokası ele verdi

'DA hırsızlıktan 15 suç kaydı olan Sevgi Boylu (24) ile Nazik Gerçek (39) son işlerinde yakayı ele verdi. Hatay, , , , Bingöl, Adıyaman ve gibi birçok ilde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Nazik Gerçek ve Sevgi Boylu, 27 Mart günü Adana'da Gürsel Paşa Mahallesi'nde bir eve girdi. Evden 100 gram altın, 5 bin lira para, 2 diz üstü bilgisayar ve 1 televizyon çalan 2 kadın kayıplara karıştı. Kamera kaydından tespit edilen kadınlar kısa sürede yakalandı. olan Sevgi Boylu'nun kamerada dikkat çeken saç tokası sayesinde tespit edildiği ortaya çıktı. Boylu ev hapsi cezası alırken, daha önceden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Gerçek tutuklandı.

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Hamile hırsızı tokası ele verdi
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