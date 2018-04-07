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O canına kıydı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
O stajyer avukat canına kıydı
Antalya'da çevresinden topladığı 5 milyon lirayı da kaybedince "Birçok kişinin canını yaktım" diyerek kendini ihbar eden Seyhan Özgenç (30) savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra evinin balkonundan atlayıp intihar etti. Özgenç'in vergi dairesi memuru olan eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Devlet memurluğundan bir süre önce istifa eden Özgenç'in Kaleiçi'nde bar işletmeciliği yaptığı, bu sırada çevresinden topladığı paraları borsada kaybedince bunalıma girdiği kaydedildi.
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O stajyer avukat canına kıydı
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