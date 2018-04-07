O stajyer avukat canına kıydı

Antalya
'da çevresinden topladığı 5 milyon lirayı borsa
da kaybedince "Birçok kişinin canını yaktım" diyerek kendini ihbar eden stajyer avukat
Seyhan Özgenç (30) savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra evinin balkonundan atlayıp intihar etti. Özgenç'in vergi dairesi memuru olan eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Devlet memurluğundan bir süre önce istifa eden Özgenç'in Kaleiçi'nde bar işletmeciliği yaptığı, bu sırada çevresinden topladığı paraları borsada kaybedince bunalıma girdiği kaydedildi.