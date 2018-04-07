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Son dakika: 'da 5 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ağlatan karar

Son dakika haberi... 'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan S.S.Y., beraat etti. Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile yardımcısı Yücel Ceylan, gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 15:14
Son dakika: Antalya'da 5 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ağlatan karar

ANTALYA'DA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN İSTİSMAR DAVASI

'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan S.S.Y., beraat etti. Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile yardımcısı Yücel Ceylan, gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi.

Komşusunun 5 yaşındaki kızına 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarından hakkında dava açılan S.S.Y.'nin yargılanmasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., çocuğun yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

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Son dakika: Antalya'da 5 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ağlatan karar
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